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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط: نثق في مواصلة أرمينيا لدورها التقليدي لدعم السلم بالمنطقة العربية

أبو الغيط ورئيس الوزراء
أبو الغيط ورئيس الوزراء الأرميني

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، نيكوا باشانيان رئيس الوزراء الأرميني،  الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ناقش مع رئيس الوزراء الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات. 

وأكد “أبو الغيط”، على صلابة العلاقات التاريخية بين أرمينيا والعالم العربي باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة القوقاز، معربا عن تقديره للمواقف الأرمينية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكداً على ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأرميني استعرض اخر تطورات أزمة اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، حيث قدم شرحاً للمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام، فضلاً عن مبادئ اتفاق السلام المنتظر تنفيذه بين الطرفين.

واضاف المتحدث الرسمي، أكد السيد باشينيان على حرصه بتطوير علاقات بلاده بالدول العربية، وتوسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية.

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