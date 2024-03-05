أستاذ مناعة يقدم نصائح لتقوية الذاكرة في شهر رمضان

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة ، أنه يحل علي الجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة في شهر رمضان والصيام.

أكد استاذ المناعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الصيام يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، فيعمل علي خفض مستويات السكر بالدم، وأيضا يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول، ولذا يعمل على تقوية المناعة.



وقدم أبوشنب نصائح لتقوية الذاكرة منها:

تناول المأكولات البحرية لانها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتعمل على تنشيط الذاكرة، ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتويها أوميجا 3، وينصح بتناول السمك 3 مرات أسبوعيا.



التفاح من أهم الفواكه المفيدة لتقوية الذاكرة، وهو يحمي من التهابات الخلايا الدماغية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، ولهذا ينصح بتناول ثمرة من التفاح يوميًا لأفضل النتائج.



تعمل الشوكولاتة على تدفق الدم إلى الدماغ، كما تعمل على تنبيه الدماغ، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.



البيض ينشط الذاكرة فهو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة، وبالتالي الزيادة من التركيز والانتباه .

وقدم أيضا عدة نصائح لتقوية جهاز المناعة :

الدواجن: غنية بفيتامين ب 6 والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

ممارسة الرياضية بشكل يومي.

تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها.

تناول البيض والجبن.

تناول المكسرات بأنواعها.

التوقف عن التدخين.