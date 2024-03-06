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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بجمبسوت مجسم.. «كاردشيان» تتألق في إطلالة جريئة وغير متوقعة عبر إنستجرام|شاهد

كلوي كاردشيان
كلوي كاردشيان

تحرص نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كاردشيان"، علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت كلوي كاردشيان الجدل بإطلالة غير متوقعة، مرتدية جمبسوت مجسم أسود يلتصق به حذاء ذا كعب عالي، ونسقت معه جاكيت، وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلاً بطريقة مموجة، مع وضع المكياج الناعم بطريقة جذابة.

من هى كاردشيان

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 310 ملايين متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٥_٠٢٠٦١٢

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