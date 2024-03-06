خبير في سوق المشغولات: «اللي مشتراش الذهب يلحق قبل رمضان» |فيديو

قال أمير رزق الخبير في سوق المشغولات الذهبية، إن سعر دولار الذهب بـ 49.5 جنيه، معلقاً: "ما يحدث للذهب من انخفاض وارتفاع أمر طبيعي".

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

وأضاف أمير رزق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن أرتفاع أسعار الذهب عالمياً أدت إلى ارتفاع أسعاره في مصر، لافتاً إلى أن سوق الذهب سيتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل حول سعر الفائدة.

وأشار الخبير في سوق المشغولات الذهبية إلى، قائلاً:"اللي مشتراش ذهب يشتري قبل رمضان، الطلب على الذهب يزيد في شهر رمضان".