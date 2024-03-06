مواجهات القمة ليست لها معايير|ماهر همام: نهائي كأس مصر «يوم عيد للكرة المصرية»

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى خروج نهائي كأس مصر بين القطبين الكبيرين بصورة مميزة، وأن يتحلى جمهور الفريقين بالروح الرياضية، ويكون بمثابة (يوم عيد) للكرة المصرية، خصوصًا أن النهائي يقام لأول مرة خارج مصر.

وقال همام في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لاعبو الأهلي والزمالك لديهم سلوكيات رائعة، ودائمًا كنا نتعامل بصورة حضارية بعيدًا عن الملعب، والعلاقة بين نجوم القطبين رائعة منذ زمن بعيد، ونجوم الزمالك ساهموا في صناعة اسمي، وكنت على علاقة طيبة مع حسن شحاتة في أواخر أيامي بالملاعب".

وأضاف: "هناك انضباط جماهيري كبير ظهر بين جمهور الأهلي والزمالك في الإمارات، وكانت هناك مشاهد مُفرحة بين جميع اللاعبين، نحن نخوض مباراة كرة قدم بمثابة يوم عيد للكرة في مصر، وأتمنى أن يبتعد اللاعبون عن السوشيال ميديا والضغط الجماهيري من أجل الظهور بمستوى طيب".

وواصل: "الأهلي يعيش حالة فنية جيدة مع مارسيل كولر، والفريق حقق انتصارات كبيرة محليًا وقاريًا تحت قيادته، والصفقات الشتوية التي انضمت للفريق من اللاعبين المميزة سواء وسام أبوعلي أو عمر كمال، بالإضافة لعودة رضا سليم، والمستوى في تصاعد واضح من النواحي الفنية والتكتيكية".

وزاد: "مارسيل كولر لديه وفرة عددية في كل المراكز، وأصبحت هناك منافسة بين كل اللاعبين، وهناك تطور واضح على مستوى الفريق، والنادي دائما ينظر للأمام من أجل تحقيق البطولات، وينافس على بطولات محلية مثل الدوري والكأس بخلاف البطولات القارية، ومجلس الإدارة يسعى لتحقيق انجازات غير مسبوقة".

وأكد: "كولر يُكمل مشوار هيديكوتي وفايتسا ومانويل جوزيه، ويحقق أرقامًا قياسية سوف تحسب له في تاريخه التدريبي، وأصبح الفريق لا يقف على أي لاعب، والأهلي دائمًا بمن حضر، والفريق يتحدى الظروف والغيابات دائما".

وأضاف: "دوافع الأهلي أكبر من الزمالك للفوز بكأس مصر، وكولر يسعى لتحقيق البطولة، والأهلي يلعب بقوة من أجل الفوز بالألقاب، ولكن هناك دوافع كبيرة أيضا لدى لاعبي الزمالك، خصوصا بعدما تم التعاقد مع صفقات جديدة".

وأتم: "لاعبو الاهلي يعرفون جيدًا صفقات الزمالك الجديدة، وأنا مؤمن بأن مواجهات القمة ليس لها معايير، والأمور تظهر بعد أول ربع ساعة، الفريق الذي يمتلك الدوافع والثبات الانفعالي ويستغل الفرص المتاحة سيكون له اليد العليا في اللقاء".