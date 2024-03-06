ما لا تعرفه عن برنامج تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات

شهد أحد مولات القاهرة الاحتفال ببرنامج تعزيز قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعي وراء الابتكار والإبداع والنمو.

البرنامج يشمل حوالي 200 متقدم من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم إطلاق البرنامج لجذب وتطوير وتنمية الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي يمكنها الاستفادة من منظومة واسعة النطاق وفرص النمو الحقيقية المقدمة بواسطتها.

ويشكل البرنامج ركيزة دعم لرواد الأعمال في المنطقة، حيث يعمل على تقديم خدماته للعلامات التجارية المحلية في قطاعات متنوعة، تشمل الأزياء، ونمط الحياة، والترفيه، وتكنولوجيا المناخ، والمجتمع.

قالت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق - مصر ولبنان لماجد الفطيم "نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث نرى فيهم عنصرًا أساسيًا لتنمية الاقتصاد المصري فنحن ملتزمون بتوفير كل ما يلزمهم من دعم وتوجيه ومحفزات لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق أوسع".