عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أول ضحايا مدنيين في الغارات الجوية الأمريكية البريطانية ضد اليمن

صدى البلد

أدت الغارات الجوية الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن إلى سقوط ضحايا من المدنيين، مما يمثل تصعيدًا مثيرًا للقلق في الصراع المستمر. وفقاً للبيانات التي جمعها مشروع بيانات اليمن، قُتل مدني وأصيب عشرة آخرون خلال الغارات الجوية التي نُفذت في فبراير، وهي أول حالات مسجلة لتضرر غير المقاتلين منذ بدء حملة القصف الأنجلو-أمريكية ضد  الحوثيين في 12 يناير وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية.

تكشف أرقام مشروع بيانات اليمن أنه في 24 فبراير، استهدفت غارة واحدة موقعًا للاتصالات في مديرية مقبنة بمدينة تعز، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة سبعة آخرين. بالإضافة إلى ذلك، أصيب مدنيان في غارة على مصنع للمبيدات الحشرية في صنعاء، في 24 فبراير أيضًا، بينما أصيب مدني آخر بجروح خلال غارة على مزرعة في مديرية عبس في حجة في 2 فبراير. السمات المميزة للعمليات التي أجرتها الولايات المتحدة بدلاً من المملكة المتحدة.

ويشير تقرير المنظمة غير الحكومية إلى تصعيد كبير في الغارات الجوية، حيث نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 79 غارة مجتمعة في فبراير/شباط، مقارنة بـ 33 غارة في يناير/كانون الثاني. علاوة على ذلك، ارتفع عدد الذخائر الفردية المنشورة من 69 في يناير إلى 186 في فبراير، مما يسلط الضوء على تكثيف الأنشطة العسكرية في اليمن.

وتسلط الخسائر في صفوف المدنيين الضوء على الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع، مما يثير المخاوف بشأن الطبيعة العشوائية للغارات الجوية والحاجة إلى تعزيز التدابير لحماية غير المقاتلين في مناطق النزاع. مع استمرار العنف في اليمن، تتزايد الدعوات لمزيد من المساءلة والجهود المبذولة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن

كوثر محمود تتفقد عدد من المنشآت الصحية ومعاهد الرعاية الفنية للتمريض

بنك الإمارات دبي الوطني–مصر يعدل العائد المتغير لشهادة الـ8 سنوات لتصل 27%

محافظ البنك المركزي المصري: قرارات اليوم تضمن استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة الصدمات

ارتدت العباية الخليجي| هل يتزوج رونالدو وجورجينا في السعودية؟ (حقيقة دعوة الزفاف)

دولة عربية تقدم 25 مليون دولار لـ أونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ