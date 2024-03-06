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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تقدم 25 مليون دولار لـ أونروا

ارشيفي
ارشيفي

 
تعهدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بتقديم 25 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمساعدتها في تلبية احتياجات الطوارئ بحسب ماذكرت قناة" ال بي سي " اللبنانبة.

فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول كندي، قوله: "سنعيد تمويلنا لوكالة الأونروا".

ويأتي ذلك بعد أن علّقت كندا إضافة إلى دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة تمويل الأونروا بعد مزاعم صهيونية تتعلق بموظفين للوكالة في غزة.

كما شارك الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الاجتماع الذي عقده  نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في السراي الكبير، مع سفراء الدول المانحة.

بحث الاجتماع أوضاع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان في ظل التطورات الأخيرة.

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