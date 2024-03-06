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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يشعل النـ ار في سائق بسبب "خناقة عيال" بكرداسة

صدى البلد

أقدم عاطل على سكب مادة تساعد على الاشتعال بجسد سائق «توك توك»، وأضرم النيران به بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق توك توك، مصابا بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب لهو الأطفال قام خلالها المتهم بسكب مادة "الجاز" على المصاب واضرام النيران بجسده مما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

حرقه حي سائق توك توك كرداسة مشاجرة لهو الأطفال النيابة العامة

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