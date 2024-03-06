سوريا .. سقوط صاروخين وسط الجولان



ذكرت وسائل إعلام سورية أن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة وسط الجولان قبالة ريف درعا الشمالي الغربي، أحدهما سقط قرب كنيس يهودي بمحيط مستوطنة "آلوني هبشان".

وفي وقت سابق؛ صرح مصدر أمني سوري بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي هاجم منطقة بانياس الواقعة في محافظة طرطوس غرب سوريا ونتج عن ذلك إستشهاد عدة عناصر من بينهم أحد كوادر المنطقة البحرية الأولى لحرس الثورة المستشار الشهيد رضا زارعي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق استهدفت نقاطاً ببلدة محجة جنوبي درعا من جهة الجولان السوري المحتل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إسرائيل نفذت هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين داخل إيران هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص، وفقاً لمسؤولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني.

وكشف المسؤولون الغربيون والخبير الاستراتيجي العسكري الإيراني بأن هجمات خط أنابيب الغاز التي شنتها إسرائيل تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقاً دقيقاً، خاصة وأن خطي أنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت.

ووصفها أحد المسؤولين الغربيين بأنها ضربة رمزية كبيرة كان من السهل إلى حد ما على إيران إصلاحها ولم تسبب سوى ضرر بسيط نسبياً للمدنيين.