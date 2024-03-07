السعودية.. فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025

للخريجين..

أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي السعودي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج.

وفيما يخص التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة فهي "الإدارة العامة - إدارة الأعمال- الاقتصاد- الموارد البشرية

- المحاسبة - العلاقات الدولية - العلوم السياسية - القانون - الهندسة".

بينما التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي فتمثلت في "الرياضيات والرياضيات الدكتورية- الاقتصاد - الإحصاء - ادارة مالية - الاقتصاد القياسي - الأساليب الكمية- الاقتصاد التجريبي التطبيقي- الهندسة".

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية السلوكية، فهي كالتالي: “العلوم السياسية - العلوم الدولية - علم النفس - علم الأجتماع - علم الأقتصاد السلوكي؛ - الاقتصاد”.

وعن التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات، قال الديوان الملكي إنها تتمثل في: تقنية المعلومات- الذكاء الاصطناعي - علم البيانات الضخمة - علم وهندسة البيانات - المحاسبة - الإحصاء - تكنولوجيا قواعد البيانات - الهندسة - هيكلة البيانات.

وعن الشروط المطلوبة؛ فقد تضمنت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار، وأن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين)، وألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5)، والحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL و اجتياز المقابلة الشخصية.

ويبدأ التقديم الأحد 10 مارس الجاري حتي السبت 30 من الشهر ذاته.