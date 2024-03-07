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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Realme نزلت موبايل جديد بأقل سعر وأعلى جودة كاميرا 

Realme نزلت موبايل
Realme نزلت موبايل جديد بأقل سعر وأعلى جودة كاميرا

كشفت شركة ريلمي عن كل من هاتف Realme 12 Plus و Realme 12  رسميًا في الهند حسب الموعد المحدد، كلاهما هاتفان ذكيان يدعمان شبكة الجيل الخامس ويأتيان بسعر أقل من سلسلة Realme 12 Pro.

تم الإعلان عن الإصدار الإضافي لأول مرة في إندونيسيا الأسبوع الماضي، يحتفظ ببعض الميزات من الإصدارات الاحترافية ، مثل شاشة AMOLED وكاميرا مدعومة بميزة التثبيت البصري (OIS) وظهر من الجلد.

 

مواصفات Realme 12 Plus

 

يتميز Realme 12 Plus بتصميم إطار مسطح ، على عكس طرازات Realme 12 Pro. وبالتالي ، فإن شاشته مسطحة بدلاً من المنحنية.

تتميز الشاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل (FHD +) ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس 240 هرتز، تدعم شاشة الثقب المركزية محتوى HDR10 + ومستوى سطوع يصل إلى 2000 شمعة.

علاوة على ذلك ، يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7050 يقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x ومساحة تخزين UFS 2.2، كما أنه يعمل بنظام تشغيل Realme UI 5.0 المستند على Android 14.

يتكون نظام الكاميرا الثلاثي في الخلف من مستشعر Sony LYT-600 الأساسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بميزة التثبيت البصري OIS ، ووحدة تصوير عريضة للغاية 8 ميجابكسل ، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل. يوجد في الأمام كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يأتي الهاتف مع مستشعر بصمة في الشاشة ومكبرات ستيريو مزدوجة ومقبس سماعة رأس 3.5 مم. تشمل خيارات الاتصال فيه دعم لبطاقتي SIM، وشبكة الجيل الخامس Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، و GNSS ، و USB Type-C.

يعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

 

سعر Realme 12 Plus في الهند

 

تأتي أسعار هاتف Realme 12 Plus في الهند على النحو التالي:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت  (~ 255 دولارًا)، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت  (~ 265 دولارًا)

يأتي الهاتف باللونين الأخضر  والبيج البحري.
 

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