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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وفاة شيخ الصحفيين الأستاذ محمد عبد الجواد عن عمر ناهز 100 عام

صدى البلد

توفى اليوم الخميس الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الجواد منصور شيخ الصحفيين المصريين والعرب، عن عمر ناهز 100 عام إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.


ويشيع جثمان الفقيد الراحل عقب صلاة الجمعة غدا من مسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين، فيما يقام سرادق العزاء بعد غد السبت بمسجد الحامدية الشاذلية.


الأستاذ محمد عبد الجواد، أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويلقب في الوسط الصحفي بـ "شيخ الصحفيين المصريين والعرب" وهو من مواليد قرية المدمر بمحافظة سوهاج وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول (القاهرة) سنة 1947، وخاض حياة عملية ثرية، فقد عمل مذيعا بالإذاعة المصرية، كما عمل في وكالة رويترز، ثم عمل ملحقا صحفيا بالبرازيل، ومحررا سياسيا ودبلوماسيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فرئيسا لقسم الأخبار بجريدة الجمهورية، ومستشارا إعلاميا بمدينة شيكاغو، فرئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.


كما عمل الأستاذ محمد عبد الجواد مستشارا إعلاميا للرئيسين الراحلين أنور السادات (4 أعوام) وحسني مبارك (12 عاما) وانتخب عضوا بمجلس نقابة الصحفيين بأغلبية ساحقة واختير وكيلا للنقابة خلال الفترة من 1981 حتى 1985، وعضوا بمجلس الشورى، ووكيلا للمجلس الأعلى للصحافة، وزار معظم دول العالم في مهام صحفية ويتمتع بثقافة متنوعة وعميقة، وبعلاقات دولية وإقليمية ومحلية عديدة.

محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين مسجد الحامدية الشاذلية وكالة أنباء الشرق الأوسط نقابة الصحفيين

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