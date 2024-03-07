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أخبار البلد

مصطفى رفعت: تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى يعد الأكبر بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى يعد التحالف الأكبر داخل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في 7 مارس العام الماضي.

وأشار رفعت إلى إطلاق المجلس التنفيذي لتلك الاستراتيجية، والذي يمثل نقطة فارقة وهامة إيمانًا بأهمية تحقيق التعاون والشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة لتحقيق التكامل.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت، أن جامعات الجيل الرابع تخدم مخرجاتها البحثية والعلمية المجتمع المحلي، وأن جامعات الجيل الخامس أصبحت الآن محفزا للتفاعل بين المجتمع المدني وقطاعات الدولة.

وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، من جامعة القاهرة عن تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، والذي سيتولى مُتابعة تنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء هذا الإعلان بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في شهر مارس من العام الماضي، وتوقيع التحالف الإقليمي السابع اليوم، والذي يضم جامعات القاهرة الكُبرى وعدد من المؤسسات الصناعية والإنتاجية، وذلك ضمن سلسلة التحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية التي تغطي الأقاليم الجغرافية لمصر.

وشهد إعلان تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر حضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وعدد من خبراء الصناعة والاقتصاد.

ويضم إقليم القاهرة الكُبرى (جامعة القاهرة "مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي"، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة الأزهر)، وشركة سيمنس "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" والهيئة العامة للتنمية الصناعية "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".

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