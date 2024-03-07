بنك مصر: نلبي جميع طلبات العملاء الدولارية وانتهاء السوق الموازية إلى غير رجعة

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية أنه لا صحة لما تردد من شائعات مغرضة حول وجود معوقات لبيع وشراء الدولار في البنوك، مشيرا إلى أن السوق الموازية انتهت إلى غير رجعة.

وقال محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها ظهرت نتائجها الإيجابية على الفور، مؤكدا أن هناك اقبال كثير من العملاء على البنوك لبيع الدولار دون اي معوقات.

وتابع رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، أنه نلبي جميع طلبات العملاء الدولارية لأغراض التعليم أو إستيراد الغذاء

