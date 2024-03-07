تفاصيل جولة وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بمشروعات جامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفدا من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار للوقوف على أحدث تطورات التنفيذ فى مشروعات الجامعة، رافق الوفد خلال الجولة الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسة بالجامعة.

وتضمنت الزيارة جولة فى الحرم الرئيسى شملت مبنى معامل كلية العلوم ومبنى معمل النانو تكنولوجي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد.



كما أجرى الوفد جولة بمدينة عين شمس الطبية، وكان فى استقبال الوفد طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية، والإدارة الهندسة بالمستشفيات والسادة استشارى المشروعات، كما تفقد الوفد مشروع مبنى جراحات الأطفال ومستشفى الطوارئ والعيادات المجمعة وبنك الدم والأسوار والحدائق والواجهات والموقع العام.



وتم استعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع وحجم الأعمال ونسبة الإنجاز.



وأشاد ممثلى وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بجهود الجامعة فى إنجاز المشروعات جميعها وتحقيق جودة نوعية بها.