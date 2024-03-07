الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد

تنعى الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى ؛ الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 100 عام.



نعى الشوربجي ؛ محمد عبدالجواد قائلاً أنه كان أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويلقب في الوسط الصحفي بـ "شيخ الصحفيين المصريين وكان وكيلا للمجلس الأعلى للصحافة سابقاً، ويتمتع بثقافة متنوعة وعميقة، وبعلاقات دولية وإقليمية ومحلية عديدة.

يذكر أن الراحل كان مثالاً للصحفي المتميز، المهموم بمشاكل ومستقبل مهنته ، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية و أسرة الفقيد ووكالة أنباء الشرق الأوسط ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.