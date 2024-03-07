دعم محافظة جنوب سيناء بـ 360 طن سكر

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تواصل مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لدعم المحافظة بكميات إضافية من السكر المدعم الحر، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيها للمواطنين عبر المحلات التجارية، ومعارض "أهلًا رمضان".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن وزير التموين وافق على مد المحافظة بـ 360 طن من السكر المدعم الحر، وذلك على مراحل على أن تتضمن المرحلة الأولى 50 طن، وجاري تعبئة الكمية لتوزيعها على مدن المحافظة لسد احتياجات المواطنين على مدار الشهر الكريم.

وأكد أن المديرية تتسلم الكميات التي يجري تعبئتها من الدفعة الأولى، وجرى بالفعل وصول كميات كبيرة من الدفعة المعبأة بمدينتي أبوزنيمة، وأبورديس ، ومن المقرر أن تصل كميات كبيرة مساء اليوم لمدينتي طور سيناء ورأس سدر، ويجري توزيعها على المحلات ومعارض "أهلًا رمضان" بالتنسيق بين إدارات التموين ورؤساء المدن، والغرفة التجارية.

وأشار إلى أنه سيجري ضخ كميات من السكر في باقي مدن المحافظة تباعًا تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤكدًا أنه لا يوجد عجز في السلع الغذائية على مستوى مدن المحافظة، بل يوجد رصيد استراتيجي يكفي لعدة شهور، وذلك بفضل جهود المحافظ المستمرة، لتوفير السلع الغذائية.

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