تفاصيل المران الأخير للنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

نشر الإعلامي أمير هشام تفاصيل المران الأخير للنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر.

وكتب أمير هشام: غياب كوكا و مشاركة رضا سليم و كهربا و تاو في مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الزمالك غدًا في نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

