بعد واقعة فتاة الشروق..اتصالات النواب تستدعي أوبر وكريم للوقوف على ضمانات أمان الركاب

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة السبت المقبل ، وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي لتوفير الأمان، حتى تتواكب مع منظومة الأمان وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد بدوى أن اللجنة استدعت مسئولي شركة أوبر وكريم للوقوف على حقيقة ما تم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع ، وعلى عوامل الأمان التى تتخذها الشركات خلال الرحلات ، بالاضافة الى المتابعة الدورية للسائقين والكباتن بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي هذه السيارات من المصريين.

ولفت بدوى إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في منظومة التحول الرقمي وعلى هذه الشركات التعامل وفق المعايير التى وضعتها الدولة، لضمان التزام جميع الشركات بجميع الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما يقوم به من مجهودات جبارة لتعميم التحول الرقمي بجميع الشركات.