دعاء للميت آخر شعبان.. كلمات مع قرب انتهاء الشهر الكريم

دعاء للميت آخر شعبان، يعتبر الدعاء للميت أحد الوصايا التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصًا في الأيام المباركة مثل بداية رمضان واقترابه مع انتهاء شهر شعبان، اذ يعد الدعاء للميت آخر شعبان من الأمور التي لا مانع منها شرعا، لأن دعاء للميت آخر شعبان من الأمور التي تدخل على المتوفي الحسنات، ولأن الدعاء للميت أيضا هو أحد السبل التي تنير عليه قبره وتدخل عليه الحسنات.

ومن دعاء للميت آخر شعبان نقول اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك، اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.



- اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهم اروِ قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

- اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

- اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

- اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

- اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن.

- اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

دعاء للمتوفى آخر شعبان

دعاء للمتوفي آخر شعبان، الدعاء للمتوفي يحول قبره من مكان للدود وحفر النيران إلى شراف من الجنة، خاصة دعاء للمتوفي آخر شعبان لما يحمله شهر شعبان من بركات والذي يعتر من أوسع الأبواب في الخير والبركة، ففي حالة كان الدعاء من أفضل العبادات وأقواها فإن دعاء للمتوفي آخر شعبان من هذه الأدعية، ومن أمثال دعاء للمتوفي آخر شعبان التي نتذكر بها موتانا وتدخل عليهم السرور ما يلي:

- اللهم إني أسألك في آخر ساعة وآخر جمعة من شعبان أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

- اللهم في هذه الجمعة أنر قبره واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

- اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

- اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم.

- اللهم اغفر له وارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره.

- يا الله من أبكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.

- اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك، اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

-اللهم واظلها تحت عرشك يوم لا ظل فيه إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابها وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام. اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين.

- اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

- اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا، اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

- اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية”، اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.



دعاء للأب المتوفى في آخر شعبان

دعاء للأب المتوفي في آخر شعبان، من أفضل الوصايا التي وردت لنا في السنة النبوية عن النبي صلى الله وسلم هو الدعاء للميت والتي منها دعاء للأب المتوفي في آخر شعبان، الأب هو السبب في تواجد ابنه على قيد الحياة ، ولا شيء يوفي فضله بعد موته سوى أن يتذكره نجله دائما بالدعاء خاصة في هذه الأيام المفترجة بدعاء للأب المتوفى في آخر شعبان، ومن أمثلة دعاء للاب المتوفي في آخر شعبان نقول:

- اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

- اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهمّ افسح لأبى في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة .

- اللهمّ انقل أبي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ أعذ أبي من عذاب القبر، وجفاف الارض عن جنبيها.