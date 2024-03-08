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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

6 كيلو سكر على بطاقة التموين والحكومة تستورد مليون طن|مفاجأة قبل رمضان

السكر 
السكر 

يبحث الكثير عن أسعار السكر بالتزامن مع ارتفاعه ، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استيراد مليون طن خلال العام الجاري لسد الفجوة بين الانتاج والاتسهلاك، منها 300 ألف طن سيتم استيرادها بشكل عاجل خلال أيام.

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مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون طن سكر

6 كيلو سكر على البطاقة 

وأكد وزير التموين قبل أيام، أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح.
 

وأكد الوزير أنه يجري صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 افراد فأكثر.

السكر 

مليون طن سكر 

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأربعاء 06 مارس ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.

أسعار السكر 

من جانبه قال على مصيلحى وزير التموين والتجارة الخارجية أنه جارى ضخ السكر بكميات كبيرة للسيطرة على الأسعار ، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا، مع إنتاج مصانع السكر من البنجر واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين".

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين ـ اعنت أمس عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة الوصول من 15 – 30 أبريل أو من 1 إلى 15 مايو 2024.

سعر كيلو السكر 

وكشفت الهيئة في بيان لها أمس ، أن تقديم العروض الفنية والمالية يوم 9 مارس فى إطار الحرص على استمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى، حيث تطرح الوزارة السكر الأبيض المعبأ بمعارض أهلا رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.

وتنتج  مصر تنتج سنويًّا نحو 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من البنجر ، ومليون طن من قصب السكر، و يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي 3.5 مليون طن تقريباً، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر.

وتستهدف الحكومة زيادة مساحة زراعة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً خاصة في المناطق الصحراوية والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل نحو أكثر من 75% من إنتاج السكر بمصر.

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