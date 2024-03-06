مليون طن سكر وإفراج عن مساجين|بشائر خير من الحكومة للمواطنين قبل رمضان

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الموافق الاربعاء 6 من مارس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واتخذت الحكومة بعض القرارات المهمة والتي منها في صالح المواطن ورفع الاعباء من عليه وتوفير السلع الأساسية ومنها السكر.

وتبذل الحكومة المصرية مجهود كبير وملحوظ لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، وفي ضوء جهودات الحكومة المصرية، وافق مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، وذلك لتوفير سلعة السكر في السوق المصري بكميات كبيرة.

استيراد مليون طن سكر وانتهاء الأزمة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، علي استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، وأنه سوف يتم استيراد 300 ألف طن من السكر كمرحلة أولى، بصورة عاجلة، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تمامًا، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.