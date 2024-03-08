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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: الإعلام صنع أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد لاعب الزمالك تعرض للعديد من الضغوط وكان يظهر بشكل جيد، وكذلك محمود عبدالرازق شيكابالا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ضغط جماهيري كبير على السعيد وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وقال عبدالملك في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "كل الجماهير في العالم تُهاجم بعض اللاعبين في الملعب، وشاهدنا جمهور فالنسيا يهاجم فينسيوس جونيور لاعب الريال، ولكنه لم يتأثر ونجح في تسجيل هدفين، وأسكت الجماهير في المدرجات، شخصية اللاعب هي التي تحكم تلك المواقف، ومن الممكن أن يستغل أي لاعب الضغوط ويحولها لأمور إيجابية".

وأضاف: "الإعلام صنع أزمة محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا، وصور الأمور بأن اللاعب ارتكب (مصيبة) كبيرة، وأن مغادرته للمعسكر للعلاج في انجلترا ستكون أمر خاطئ، رغم أنه عاني من الإصابة لفترة طويلة، وصلاح دائما متواجد مع المنتخب، وهو دائما يتعامل بشكل احترافي ونحن هنا لا نعتاد على ذلك".

وتابع: "لابد من أن نضع صلاح في (براوز)، لم يصنع لاعب تاريخًا مثله مع المنتخب الوطني، ورفع اسم مصر في المحافل العالمية وهو من أساطير الدوري الانجليزي حاليا، وتصريح حسام حسن موفق جدا بأن ملف اللاعب يدار بين اتحاد الكرة وليفربول وسوف يتم اختيار الأصلح في النهاية".

وأكمل: "بعد أول مباراة في أمم إفريقيا، كانت هناك تصريحات خاطئة وابرزها من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة في البطولة، وكان يجب وجود متحدث رسمي لمنتخب مصر من أجل الرد على أي شئ، وتصريح حسام حسن بشأن موضوع صلاح رغم أنه متأخر لكنه سيغلق مناقشة الأمر في النهاية".

وزاد: "حسام حسن يريد الحصول على وقت لاقامة معسكر طويل لمنتخب مصر، والطبيعي أن يتم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي، كما تم تقديم موعد نهائي كأس مصر".

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