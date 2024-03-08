خبر سار للاعبي الزمالك قبل نهائي كأس مصر

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة وعد بمكافآت إضافية للاعبي الزمالك بخلاف ما تنص عليه اللائحة من أجل تحفيزهم للتتويج بكأس مصر.

وأشار برزي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن فريقه مستعد لمباراة القمة، ويتمنى العودة بكأس مصر للقاهرة.

وشدد برزي على أنه يتمنى أن تسود الروح الرياضية بين الجميع، موجهًا رسالة لجماهير الزمالك بتشجيع فريقهم فقط، ومساندة اللاعبين.



ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدًا الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي مسابقة كأس مصر.