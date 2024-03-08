أحمد ماهر لـ"صدى البلد":أجسد شخصية والد غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

كشف الفنان أحمد ماهر لصدي البلد أنه يجسد شخصية والد غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب وهو الوحيد من الصعيد في أحداث المسلسل، قائلا: "هينالنا بعض اللدغات من العقارب في المسلسل ولكن احنا جوهر العنصر المصري أبناء الصعيد".

وأضاف الفنان احمد ماهر أن أجواء المسلسل رائعة و تابع "التوافق نعمة ربنا يوفق فيها ويكون في هذا التوافق والانسان يكون رايح اللوكشن وكأنه رايح لأهله وناسه وعزوته والمجموعة متحابة والفكرة اللي قائم عليها العمل جميلة".

اختتم : "غادة عبد الرازق لها إطلالة جديدة من خلال هذا العمل وفي أول لقاء في صورة البروفات معرفتهاش وهي عاملة حالة جديدة ولأول وهلة تصورت أنها بنت غادة عبد الرازق وهي طالعة بدور بنتي في المسلسل وكانت مفاجأة بالنسبة لى نيولوك بديع لا يخطر ببال احد ويحفز".

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