أرملة حلمي بكر لـ"صدى البلد": كل اللي بيهاجموني بيعملوا شو

ردت سماح القرشي، أرملة الموسيقار حلمي بكر على الجدل المثار حولها في الفترة الأخيرة بشأن تعذيبها ومنعها من معالجته ونقله إلى المستشفى، وذلك خلال عزاء الموسيقار الراحل الذي أقام في الأحد الماضي بمسجد الحامدية الشاذلية.



و قالت سماح القرشي لـ"صدى البلد"، “بقالي أيام مبنامش وفي ناس ضغطت على الاستاذ لحد ما توفي، أنا كنت بدخل حلمي بكر الحمام وأغيرله بنفسي.. الناس بقا اللي بتهاجمني مسألتش عنه أصلا كله بيدور على التريند والشو”، وتابعت: محدش يجرؤ يقدم إهانة للأستاذ حلمي بكر.



يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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