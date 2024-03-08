خبير كوري في القاهرة لنقل تكنولوجيا إنتاج تقاوي البطاطس.. تفاصيل

استقبل الدكتور ايمن محمود حموده مدير معهد بحوث البساتين البروفسور ليم يونج سوك وذلك لنقل تكنولوجيا إنتاج تقاوي البطاطس وكذلك إختبار الأصناف الكورية ا في مصر ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية وجامعه كانجوون بكوريا الجنوبية وتحت رعاية الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

حيث قام بزيارة المحطة البحثية في القناطر الخيريه وكان في استقباله الدكتور عصام الأطرش مدير المحطة، والدكتورة أماني عطية مدير المحطة السابق والأستاذ بقسم البطاطس والتكاثر الخضرى، وكذلك الدكتورة رشا بقسم البطاطس، وقام بمتابعة الاصناف الخمسه المنزرعة كما قام بنفسه بزراعة بعض الاصناف الجديدة كما تابع مشتل البذور الحقيقية بالصوبة في اقسام بحوث الخضر مع الدكتور محمد مصطفي الباحث بالقسم .

وفي ختام الزيارة نوه الاستاذ الدكتور ايمن حمودة مدير المعهد علي اهمية عمل هذا التعاون المشترك وتم مناقشة اقتراح بعمل بروتوكول لتجميع الجيربلازم للبطاطس والاستفادة من خبرات الدكتور ليم كما اشاد دكتور ليم بالجهد المبذول من قسم البطاطس كما قام سيادته بدعوة الدكتور ليم لحضور مؤتمر معهد البساتين والذي يقام في شهر يونيو المقبل