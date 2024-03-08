بنت شقيق حلمي بكر تكشف لصدي البلد عن اللحظات الأخيرة في حياته

كشفت بنت شقيق الموسيقار الراحل حلمي بكر وهي تقي بكر لصدي البلد " أنه كان في

تواصل معها ورملته لم تكن مانعة الزيارة عنه وهو كان رافض يشوف اي حد عشان كل الي حوليه استغلالين مش أكتر.

وأكدت أنها كانت تتواصل معه متابعة: " كنت بكلمه و كان بيرد و قابل اخواته و تعب في أخر أيامه أوي و لو في حاجه عايزين تكلموا فيها اكلموا عن اللي نصب عليه وسرق ٢ مليون جنيه دا اللي يستاهل العقاب مش التشهير بعيلته و أهلي "



وأضاف:" عمي ميستحقش غير إن الناس تفتكر فنه و سيرته الحلوة"



يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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