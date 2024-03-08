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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل الشيوخ: الشهداء حققوا الأمن ورسموا خريطة الوطن

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة ، وكيل مجلس الشيوخ

تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالتهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، ووزارة الداخلية، بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، مؤكداً في هذا اليوم العظيم تنحني هاماتنا وجباهنا تقديرا واحتراما لرجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه ورسموا بدماءهم خريطة وحدود الوطن .

 

وأضاف أبوشقة في بيان، اليوم أنه في «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام 1969م، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ، يتجدد العزم والإصرار فى نفوس أبناء القوات المسلحة لرفع راية الوطن والتضحية من أجله، فدماء الشهداء والمصابين تزيد زملائهم من الجنود والضباط عزماً وإصراراً على استكمال المسيرة الوطنية فى الدفاع عن مصر وحماية أرضها وشعبها .

 

وأضاف ابوشقة أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين بل يتطلب الجهد والتضحية، ولولا تلك الدماء الذكية الطاهرة ما كان يتوفر المناخ المناسب في توفير الأمن والانطلاق نحو التنمية الشاملة التي نشاهدها في كل ربوع مصر للوصول للجمهورية الجديدة .

 

وتابع ابوشقة أن شهداء مصر سطروا أسمى معانى الشرف والبطولة.. وتزخر السجلات العسكرية بأسمائهم وبطولاتهم وقصص استشهادهم، ودمائهم التى ارتوت منها أرض لتسقي شجرة الحرية والتنميه والاستقرار ، وان شهداء الوطن من الشرطه المصريه قدموا ملحمة وطنيه في التضحيه لتحقيق الأمن الداخلي وتصدوا بصدورهم لرصاص ولمخططات الإرهاب ولم تنل من عزيمتهم حتي حققوا امن الوطن والاستقرار والتنميه.

وبعث ابوشقة بباقة حب ولمسة وفاء من الشعب والمصري للشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن ومن أجل الحق في معركة شريفة نزيهة عنوانها معركة بقاء الأوطان .

ووجه ابوشقة تحية اعزاز وتقدير لكل ام وكل اب ولكل زوجة ولكل طفل فقدوا شهيداً، مؤكداً بأن مصر لن تناسكم وانتم قلب الوطن النابض .

بهاء ابوشقة السيسي يوم الشهيد

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