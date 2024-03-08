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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة مانشستر سيتي| كلوب يدافع عن نجم فريقه بعد واقعة هالاند

كلوب
كلوب

دافع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عن لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي صدرت عنه تصريحات استفزت لاعبي مانشستر سيتي، قبل مباراة الفريقين، بعد غد الأحد، في البريميرليج.

يتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وألمح أرنولد، أن وجود الأموال، ساهم في حصول مانشستر سيتي على الألقاب خلال السنوات الماضية.

واستفز هذا التصريح، هالاند نجم السيتي، الذي قال "لقد فزت بالثلاثية وكان شعورًا رائعًا.. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".

وفي مؤتمر صحفي، قال كلوب عن الحرب الكلامية "نحن نحترم مانشستر سيتي، كما أن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم".

وأضاف "المان سيتي يمتلك لاعبين رائعين، كما لديهم أفضل مهاجم وهو هالاند، الذي يسجل عندما يريد، ودي بروين دخل التاريخ بجانب لاعبين مثل ستيفن جيرارد، كما نحترم فيل فودين أفضل لاعب إنجليزي في الوقت الحالي".

ونوه "أرنولد يحترم ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ووقف على صناديق القمامة أمام النادي".

ولفت "حظينا بموكب احتفال بعد الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسارة لقبي دوري أبطال أوروبا والبريميرليج، وأخبرني عن المدينة التي ستقيم موكبا للاحتفال بك، وتبدو أنك فزت بكل هذه الألقاب، لكنك لم تحصل عليها.. ليفربول مميز بالنسبة لنا".

أوضح كلوب "لست منشغلا بالآراء الخارجية، وأرنولد قال ما يشعر به فقط، وأظهر احترامه للسيتي في أوقات سابقة".

ورفض مدرب ليفربول، اعتبار أن مباراة الأحد، ستحدد مسار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، مشددا على قوة الخصم.

وأتم "جو جوميز بخير، أما كوناتي لا أعرف موقفه من المشاركة، وسيخضع لفحص طبي بالتأكيد".

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