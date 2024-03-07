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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على لايبزيج

صدى البلد

تأهل ريال مدريد الإسباني الى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله الإيجابي ١-١ أمام لايبزيج على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في حسم التأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة ٢-١.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الميرنجي، تغييرا في طريقة اللعب الذي تحول إلى (4-3-3)، ويتواجد فالفيردي كجناح أيسر بدلا من البرازيلي رودريجو، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - فالفيردي.

وكان ريال مدريد حقق الفوز ذهابا على لايبزيج داخل ملعب ريد بول أرينا بنتيجة (1-0).

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