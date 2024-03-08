نيجيريا تفتح طلبات الترشح لمنصب مدرب المنتخب

فتح الاتحاد النيجيري اليوم الجمعة، باب طلبات الترشح لمنصب مدرب المنتخب بدلا من البرتغالي جوزيه بيسيرو، قبل الاستحقاق المهم في تصفيات مونديال 2026.

واستقال بيسيرو من منصبه بعدما قاد النسور إلى نهائي كأس أمم أفريقيا الشهر الماضي لكنه خسر أمام الدولة المضيفة كوت ديفوار 1-2.

وحقق البرتغالي البالغ 63 عاما الهدف الذي حدده له الاتحاد المحلي بالوصول إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية، إلا أنه فضّل الرحيل بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي قيل إنها كانت تدور بشكل أساسي حول الراتب.

وأعلن الاتحاد النيجيري أن الموعد الأخير لتسلم الطلبات يوم 12 مارس الحالي.

وارتبط اسم مدرب تنزانيا السابق إيمانويل أمونيكي (53 عاما) الذي سجل هدف فوز نيجيريا بذهبية أولمبياد 1996 في الوقت القاتل أمام الأرجنتين (3-2)، بهذا المنصب.

وسيلقى على عاتق المدرب الجديد مهمة قيادة المنتخب النيجيري في استحقاقاته الدولية وتحديدا في مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو المقبل على أرضه أمام جنوب أفريقيا وخارج ملعبه أمام بنين.

وتحتل نيجيريا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين من مباراتين، متأخرة بفارق نقطتين عن رواندا المتصدرة ونقطة عن جنوب إفريقيا الثانية.

وتضم المجموعة ليسوتو وزيمبابوي وبنين، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.