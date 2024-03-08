عائلة حلمي بكر تزور قبره في أول جمعة بعد وفاته.. صور

حرص هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، وعائلته على زيارة قبر والده في أول جمعة له بعد وفاته، لقراءة الفاتحة والدعاء له.

وانتشرت حالة كبيرة من الحزن على نجل الموسيقار حلمي بكر خلال زيارته قبر والده في أول جمعة له بعد وفاته، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية بعد صراع طويل جدا مع المرض.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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