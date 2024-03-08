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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرشح لعضوية المجلس : تأجيل انتخابات المحامين مجازفة باستقرار النقابة

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، أن مشهد ارتباك مجلس نقابة المحامين وعدم إدارته العملية الانتخابية بشكل مهني محترف، يضر بصورة المجلس بين أوساط الجمعية العمومية، وقد يدخل النقابة في نفق مظلم.


واضاف عطالله في بيان له، ان قرار مجلس النقابة أمس بتأجيل الانتخابات إلى يوم ٢٣ مارس وتجاوز المدة القانونية للمجلس التي تنتهي يوم ١٧، يمثل مجازفة باستقرار نقابة المحامين وصحة العملية الانتخابية برمتها.

وأشار: أعلم أن هناك خلاف حول قانونية انعقاد الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس ولكل وجهة نظر وجاهتها لكن لماذا المجازفة في حين أن عقد الانتخابات قبل انتهاء المجلس كان سوف يضمن سلامة العملية الانتخابية وعدم ادخال النقابة في سيناريو مظلم.

وطالب عطالله، بضرورة الحرص على استقرار النقابة سواء من مجلس النقابة أو من الحريصين على إقامة الطعون.

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