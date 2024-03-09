بايدن: على نتنياهو بذل مزيد من الجهود في ما يتعلّق بالمساعدات لغزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشاً صريحاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في القطاع.

ورداً على سؤال لصحافيين حول ما إذا يتعين على نتانياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية إثر تعليقات قال بايدن "نعم عليه ذلك".

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، إنه من الضروري للغاية الحفاظ على المعابر البرية إلى غزة وزيادتها كذلك، بعد يوم من إعلان بايدن عن خطة لإنشاء ممر بحري للمساعدات من قبرص إلى القطاع المحاصر.

وأضاف بلينكن أنه يجب توزيع المساعدات بشكل أكثر فعالية على الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وقال إن واشنطن تركز في اللحظة الحالية أيضًا بشكل مكثف على معرفة ما إذا كان بإلإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.