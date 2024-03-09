تعليق مثير من فرج عامرعلى مباراة نهائي كأس مصر في الرياض

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي إقامة مباراة نهائي كأس مصر في الرياض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"مكسب كبير للكرة المصرية وللرياضة المصرية وللعلاقة الجميلة اللي بين الشعبين المصري والسعودي ان تقام مباراة نهائي الكاس المصري في الرياض ، روعة وياريت تتكرر نهائيات رياضية في السعودية والخليج العربي".

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.



وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "امام عاشور لاعب مالوش مثيل في الدوري المصري"



ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة..