بايدن: وقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان يبدو صعبًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان "يبدو صعباً".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه يشعر بالقلق إزاء العنف في القدس الشرقية دون وقف لإطلاق النار.

وقبلها، قال بايدن إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشًا صريحًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في القطاع.

ورداً على سؤال لصحفيين حول ما إذا يتعين على نتانياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية إثر تعليقات قال بايدن "نعم عليه ذلك".