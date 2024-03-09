عرائس مملكة السحر والأسرار تودع جمهور مسرح البالون.. الليلة

تودع عرائس العرض المسرحي "مملكة السحر والأسرار"، جمهور قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في العجوزة، وذلك في السادسة مساء اليوم السبت 9 مارس، وسوف يعود العرض بعد شهر رمضان المبارك.

عرض مملكة السحر والأسرار

"مملكة السحر والأسرار" إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة المخرج عبدالمنعم محمد - التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، أشعار محمد زناتي، ديكور د. محمد سعد، عرائس د. أمير عبدالمسيح، موسيقى والحان يحيى نديم، توزيع موسيقي أحمد ريكاردو، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، تنفيذ ديكور أبو العلا صابر، مساعدا الإخراج دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ ياسر جمعة، والعمل من تأليف عبدالمنعم محمد، وإخراج عماد عبدالعظيم.

وأداء صوتي حسب الظهور: نورهان هاني إبراهيم، هبه محمد، حسن الشريف، عبدالرحمن طارق، دعاء محمد، هاني إبراهيم، إيهاب علوان، وفاء السيد، يحيى نديم، عماد عبدالعظيم، باسم نور، والمحركون حسب الظهور: هبة محمد، ياسر جمعة، دعاء محمد، عماد عبدالعظيم، خالد عبدالحافظ، إيهاب علوان، نور الشرقاوي، أحمد صالح، باسم نور، أحمد حسن، محمد جاد، محمد نوفل، هشام إبراهيم، فني اكسسوار عرائس أحمد حمدي، موسى سعد.

مسرح البالون

وكان أسدل الستار على العرض المسرحي "قمر الغجر" بطولة ميرنا وليد أمس الجمعة والذي يعرض على خشبة مسرح البالون لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبها صرحت النجمة ميرنا وليد لقد إستمتعت كثيرا بمشاركتي في العرض المسرحي "قمر الغجر" والذي نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور والنقاد الذين حضروا العمل.



"قمر الغجر" يناقش العادات والتقاليد التي تخص الغجر من خلال قمر الغجرية التي تقوم بدورها "ميرنا وليد" عندما تقع في حب ابن الوزير وهذا الحب ينتهي بالزواج بعد كم من الإعتراضات من كل الجوانب.

مسرحية قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، الفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دواره.