أردوغان: استثمرنا علاقاتنا مع مصر لتوصيل المساعدات لغزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أن تركيا استثمرت علاقاتها التي تطورت مع مصر مؤخرًا لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أضاف أردوغان أن تركيا ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أسماءهم أضافوا أسماءهم إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين باعتبارهم نازيي العصر عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة.

ولفت إلى أن "40 ألف طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى غزة حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية"، مؤكدًا أن تركيا تتحدث مع قادة حماس عن كل شيء بوضوح وسهولة وتقف بقوة خلفهم.