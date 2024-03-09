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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في بيانات رسمية.. فجوة الأجور تتسع بين النساء والرجال بالمغرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط بدولة المغرب، أن المستوى التعليمي العالي للنساء أو كفاءتهن لا تشفع لهن كي تتم مساواتهن في الأجور مع نظرائهن الرجال.

وأفاد التقرير، بحسب صحيفة Achtari 24 المغربية، بأن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 60 مثلن 32.2 في المائة من مجموع الأجر في المدن، في مقابل 67.8 في المائة للرجال.

وأظهر التقرير، أن معدل النشاط لدى النساء انتقل من 30,4 في المائة في سنة 1999 إلى 21,5 في المائة سنة 2019.

وأضاف التقرير، أن هناك بطالة طويلة الأمد في صفوف النساء، بمعدل 12 شهراً فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن الذكور، وذلك بنسبٍ بلغت 76,3 في المائة و63,8 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك بالأساس إلى انكماش عرض العمل وما يترتب عليه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية.

وتسجل أن متوسط الأجر الشهري بلغ 3800 درهم لكل أجير على المستوى الوطني، مع فارق ملحوظ بين المدن والأرياف، حيث بلغ على التوالي 4500 درهم و2200 درهم.

وأظهر التقرير، أن الرجال في المتوسط يحصلون على أجر شهري قدره 3900 درهم، مقابل 3700 درهم للنساء.

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