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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بزيادة معارض بيع السلع وتشديد الرقابة على الأسواق خلال رمضان

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال عفيفي

أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير حياة كريمة وأفضل لجموع المواطنين على كافة المستويات، وتحرص حرصا شديدا على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

وطالب هلال، في بيان له اليوم، بضرورة التوسع في تنظيم معارض السلع ومنافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لاحتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع المختلفة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تخفيف أعباء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، ومحاولة لمجابهة التجار المحتكرين، وأسعار الأسواق الموازية.

وثمّن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إطلاق الدولة لمعرض أهلا رمضان، والذي بلغت أعداد منافذه في مختلف أنحاء الجمهورية أكثر من 7100 معرضا، مطالبا بضرورة بزيادة تلك المنافذ لتصل إلى الأماكن النائية في الكفور والنجوع التي لا تصل إليها مثل تلك الخدمات التي هم في حاجة ماسة إليها، لافتا إلى أن هذه المعارض والمبادرات المختلفة التي تطلقها الدولة المصرية تهدف في المقام الأول لحماية الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدود الدخل، من موجة التضخم التي تشهدها بعض أنواع السلع.

كما طالب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الأسواق وتعزيز حملات مكافحة المحتكرين و المتلاعبين بالأسعار لضبط الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، والتصدي للمغالاة، بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي تطلب من الجميع التكاتف لحماية الوطن والمواطنين.

حزب مستقبل وطن حياة كريمة النائب عصام هلال عفيفي مجلس الشيوخ الشيوخ

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