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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الصحة» تُعلن موعد افتتاح قسم القسطرة القلبية والمخية بمستشفى أطفال مصر

صدى البلد

نظمت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الثاني لمستشفى أطفال مصر، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، الذي تضمنت فعالياته عقد جلسات علمية وورش تدريبية، على مدار يومين، للتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف تخصصات طب الأطفال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يعد منصة علمية مهمة لتبادل الرؤى والنظريات الحديثة، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت جلسة بعنوان «تحديات المرحلة الانتقالية لمرضى الدم من مرحلة الطفولة إلى المراهقة ثم الشباب»، استعرضت الحلول وكيفية انتقال المريض بطريقة آمنة للعلاج تحت منظومة صحية جديدة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة لا تدخر جهداً في العمل على توفير أفضل الوسائل والخدمات الطبية للمرضى، حيث أُعلن خلال المؤتمر عن افتتاح قسم القسطرة القلبية والمخية للأطفال، خلال شهر مايو 2024، الذي يخدم جميع المرضى على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى توفير جهاز جديد للأشعة المقطعية متعدد المقاطع، وذلك حرصاً على تقديم أسرع وأفضل خدمة طبية.

واستكمل أن المؤتمر استعرض الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الدم، في التخصصات المختلفة التي تعمل على منع حدوث مضاعفات مرضية وخفض نسب الإعاقة، بالإضافة إلى جلسات علمية لقسم الدم، شملت استعراض رحلة المرض «انيميا، انيميا البحر المتوسط، نقص الصفائح الدموية الهيموفيليا، أمراض النزيف، النزيف عند المرأة» وكيفية تشخيصها وتقديم أحدث العلاجات الدوائية وتوفيرها بالتأمين الصحي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن المؤتمر استعرض إنجازات وزارة الصحة في ملف الهيموفيليا، ودورها في توفير أحدث العلاجات الوقائية، والتي ساهمت في تحسن حالات المتعايشين، كما ناقش المؤتمر دور المستشفى في جراحات العظام للأطفال، وعلاج تشوهات وعيوب العظام الخلقية، وأيضاً دور مركز السكر بالمستشفى، والذي يستقبل 100 مريض سكر يومياً من مختلف محافظات الجمهورية.

ونوهت الدكتور فاتن عمارة مدير إدارة التدريب بالهيئة، إلى اهتمام الهيئة، وسعيها نحو توفير دورات وورش عمل تدريبية لفرقها الطبية، وكذلك السعي إلى إتاحة برامج توعوية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

يُذكر أن مستشفى أطفال مصر، يضم 3 مبانٍ، ويشمل المبنى الرئيسي 150 سرير داخلي، 20 حضانة، 12 سرير رعاية مركزة أطفال، 5 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والمعمل والأشعة وبنك الدم وأقسام الخدمات، فيما يضم المبنى الثاني مركز جراحة القلب المفتوح للأطفال، وله 3 غرف عمليات، 24 سرير رعاية مركزة لجراحات القلب، 46 سرير بالقسم الداخلي، حيث يتم إجراء نحو 1300 عملية سنويًا، أما المبنى الثالث «العيادة الخارجية» ويستقبل نحو 30 ألف مريض شهريًا من مختلف أنحاء الجمهورية بمختلف تخصصات الأطفال.

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