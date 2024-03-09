ميرنا وليد تنتهي من تعويذة رشيدة في رمضان وتستكمل الورقة التالتة بباريس

أسدل الستار على العرض المسرحي "قمر الغجر" بطولة النجمة ميرنا وليد الذي يعرض على خشبة مسرح البالون،أمس الجمعة ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبها صرحت النجمة ميرنا وليد بانها استمتعت كثيرا بمشاركتها في العرض المسرحي "قمر الغجر" الذي نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور والنقاد الذين حضروا العمل.

"قمر الغجر" يناقش العادات والتقاليد التي تخص الغجر من خلال قمر الغجرية التي تقوم بدورها "ميرنا وليد" عندما تقع في حب ابن الوزير وهذا الحب ينتهي بالزواج بعد كم من الإعتراضات من كل الجوانب.

مسرحية قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، وعلاء حسني، والفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دواره.

من ناحية أخرى تنتهي ميرنا وليد من آخر يوم تصوير لها في مسلسل "تعويذة رشيدة" خلال شهر رمضان المبارك ومن المقرر عرضه عقب الشهر الكريم مباشرة.

تعويذة رشيدة بطولة ميرنا وليد، عايدة رياض، إيناس مكي، الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، راندا البحيري، عمرو رمزي ومن إخراج حاتم صلاح الدين.

بعدها تطير ميرنا وليد إلى العاصمة الفرنسية باريس لتنتهي من تصوير آخر مشاهدها المتبقية في الفيلم الفرنسي "الورقة التالتة" الذي أعادها للسينما مرة أخرى.

كان فيلم الورقة التالتة قد توقف تصويره بسبب إنشغال ميرنا وليد في العرض المسرحي قمر الغجر ومسلسل تعويذة رشيدة.

تدور أحداث فيلم "الورقة التالتة" عن عائلة مصرية تعيش في باريس ويتوفى "رب العائلة" ويبدأ الصراع على الميراث.

فيلم الورقة التالتة بطولة فنانين من جنسيات مختلفة أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري.

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