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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزارة الشباب للنواب: تشكيل لجنة لاستبدال النجيل الصناعي بـ15 ملعبا بالدقهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة من أعضاء الوزارة والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة  لتغيير النجيل الصناعي بعدد من الملاعب المتضررة بمحافظة الدقهلية طبقا لجدول زمني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد لبيب وكيل اللجنة ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أسامة عبد العاطي، بشأن عدم صلاحية ملعب مركز شباب طوخ الأقلام إدارة شباب السنبلاوين وأكثر من 15 ملعبا أخر بمحافظة الدقهلية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تأخر تنجيل الملاعب الخماسية بمراكز شباب (أبو الأخضر- الحوتة- أولاد نور- أولاد ناصر) بالمنزلة بمحافظة الدقهلية.

وردًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد الدكتور/ محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم تنفيذ عدد (7) ملاعب في المركز الاداري المنزلة في العامين الماليين من 2021 الى 2023، كما تم ادراج عدد (26) مركز شباب بالمركز الاداري المنزلة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحاً أن الملاعب الخماسية بمراكز شباب (ابو الاخضر – الحوتة – اولاد نور – اولاد ناصر – النسايمة - العزيزة) تم ادراجهم ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة ببيان رسمي بمراكز الشباب المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية) بمركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن الإجراءات الخاصة بالنزاع القائم على أرض مركز شباب مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وردًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد الدكتور/ إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بأنه تم التنازل عن 2.5 فدان من إجمالي قطعة أرض متبرع بها مساحة 3 أفدنة من قبل الورثة والبالغ عددهم (60) فردًا ويتبقى التنازل عن نصف فدان من قبل باقي عدد الورثة.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص ال 2.5 فدان حتى يتسنى لوزارة الشباب والرياضة البدء في إنشاءات المركز وذلك لحين الانتهاء من الجزء المتبقي من مساحة قطعة الأرض المتبرع بها.

فيما رد وكيل وزارة الشباب بمحافظة البحيرة علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن توفير قطعة أرض لنادي شبراخيت الرياضي بمدينة شبراخيت بمحافظة البحير بأنه تم رفض قطعة الأرض التي كان مقام عليها صهريج المياه ويمر اعلاها خط ضغط عالي وذلك لعدم إمكانية تنفيذ مشروع نادي شبراخيت عليها في وجود تلك العوائق وارتفاع تكلفة نقلها.

وشهد الاجتماع إشادة عدد من أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة النجيل ‏الصناعي الدقهلية شباب طوخ الأقلام حياة كريمة

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