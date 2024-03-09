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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يرفض «مواعظ أردوغان حول الأخلاق»: لماذا أنكرت الإبادة الجماعية للأرمن؟

صدى البلد

في بيان صدر مؤخراً، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمه بدعم حماس وإنكار الإبادة الجماعية للأرمن.. وأكد نتنياهو التزام إسرائيل بالقانون الدولي، ورفض ما وصفها بـ”مواعظ أردوغان السخيفة حول الأخلاق”.

تأتي تصريحات نتنياهو، وفقا لما أوردها حساب رئاسة الوزراء الرسمي علي أكس، وسط التوترات المستمرة بين إسرائيل وتركيا، وهما لاعبان رئيسيان في منطقة الشرق الأوسط. وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أردوغان بشكل واضح لدعمه المزعوم لحركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم نتنياهو أردوغان بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن، وهي قضية تاريخية مثيرة للجدل واجهت تركيا منذ فترة طويلة انتقادات دولية بسببها.. ولطالما رفضت الحكومة التركية مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف أحداث عام 1915، حيث قُتل مئات الآلاف من الأرمن خلال حكم الإمبراطورية العثمانية.

علاوة على ذلك، أدان نتنياهو معاملة أردوغان للأكراد داخل تركيا، واتهم الرئيس التركي بالإشراف على المذابـ ـح وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأكراد.. وكانت القضية الكردية مصدرًا للتوتر منذ فترة طويلة داخل تركيا، حيث تدعو الجماعات الكردية إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي والحقوق.

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