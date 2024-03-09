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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات روسية على مواقع لقوات أوكرانية في سيفيرودونيتسك

مقاتلات روسية
مقاتلات روسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام مقاتلات حربية روسية من طراز "سو – 25" بالهجوم على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك.


وتبين المشاهد هجوم مقاتلات "سو – 25" الروسية، وتنفيذها ضربات مباشرة على واقع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك.


واستخدمت الطواقم الصواريخ الجوية غير الموجهة لتدمير معاقل العدو وقوته البشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على 975 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.


وذكرت الدفاع الروسية في بيانها أنه "على محور كوبيانسك، قامت القوات الروسية بصد هجومين أوكرانيين، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا، وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري".


وأضاف البيان أنه "على محور أفدييفكا، تواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" السيطرة على خطوط ومواقع مهمة، وصدت هجومين أوكرانيين مضادين وخسر العدو ما يصل إلى 450 عسكريا، وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريا".

وأشار البيان أنه "على محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 55 عسكريا".


ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.


وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.


ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
 

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