مصرع أحد أقارب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل الضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد عميشر بن دافيد (43 عاما) في قطاع غزة.

ونشر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش تدوينة على منصة "إكس" قال فيها إن الضابط الإسرائيلي الذي قتل في قطاع غزة هو ابن خاله.

وكتب وزير المالية الإسرائيلي عبر حسابه الشخصي ناعيا ابن خاله: "لقد نشأنا معا، عدد قليل نسبيا من أبناء العمومة يتمتعون برابطة قوية.. كنا نناديه "شنار" يا له من رجل! يا له من ألم! لا توجد كلمات".

ونشر الوزير صورة تجمعه بالضابط القتيل وعلق قائلا "من كان يقول إن هذه ستكون الصورة الأخيرة؟".

وأضاف "عميشير.. سأفعل كل ما بوسعي وأبذل قصارى جهدي حتى نتمكن من تدمير أعدائنا بالكامل ولن نتوقف لحظة واحدة.. إن موتك وموت جميع محاربينا الأبطال لن يذهب سدى".