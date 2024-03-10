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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الفرنسي.. بريست يخسر أمام لانس ويمنح سان جيرمان فرصة تعزيز الصدارة

صدى البلد

خسر فريق ستاد بريست أمام مضيفه لانس بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة ٢٥ من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف لانس والمباراة الوحيد عن طريق لاعبه جوتا سيلفا في الدقيقة ٣٨ من زمن الشوط الأول، ليحصد لفريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

الخسارة جمدت رصيد ستاد بريست عند ٤٦ نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي، بفارق تسع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر والذي سيلتقي الأحد مع ضيفه ريمس، وبإمكانه توسيع الفارق مع بريست إلى ١٢ نقطة في حال تمكن من تحقيق الانتصار غدا.

أما لانس الذي حقق اليوم فوزه الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي، فرفع رصيده إلى ٤٢ نقطة ليحتل المركز الرابع.
 

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