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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجاح فريق قسم الجيولوجيا بعلوم حلوان في الوصول لنهائيات مسابقة IMAGE 2024

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان

 نجح فريق من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان في الوصول إلى نهائيات مسابقة IMAGE2024
الدولية، وتمثيل مصر وقارة أفريقيا في مؤتمر الاجتماع الدولي لعلوم الأرض التطبيقية والطاقة الذي سيعقد في أغسطس 2024 بولاية تكساس الأمريكية.

جاءت مشاركة الطلاب برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري، القائم بعمل عميد كلية العلوم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار برنامج دولي لاستخدام التقنيات والوسائل الحديثة في علوم الأرض والطاقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو برنامج يقام تحت إشراف جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

نافس الفريق في التصفيات بيت عدة فرق مشاركة من مختلف جامعات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وإندونيسيا، والأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة. ويعد فريق جامعة حلوان هو أول فريق مصري على مستوى أفريقيا يشارك في هذه المسابقة.

يتكون الفريق الفائز من الباحث عبد الرحمن علي محمد، والمعيد بالقسم طارق محمود خليفة، والباحث باسم حسني عبد الرازق، والجيولوجية سارة فخري، والباحث طه يحيى، والباحثة يارا الغورابي، والباحثة رغدة عميرة، تحت إشراف الدكتور أمير إسماعيل، المدرس الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان، الدكتور أمين خليل، رئيس قسم الجيولوجيا.

 

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